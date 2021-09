Bastoni: «Bello incontrare l’Atalanta, è stata la mia casa per undici anni»

X ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Atalanta, anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A.

INCONTRO DA EX – Bastoni è un ex dell’incontro, essendo cresciuto nel vivaio dell’Atalanta. Il difensore dell’Inter non nasconde l’emozione: «E’ sempre bello incontrare gente con cui ho condiviso molto. Bergamo è stata la mia casa, ho passato 11 anni bellissimi e devo ringraziare la società e l’ambiente bergamasco per tutto l’affetto di questi anni».