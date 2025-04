Bastoni: «Bella gara, l’Inter c’è. Yamal è il miglior esterno al mondo»

Alessandro Bastoni si è così pronunciato al termine di Barcellona-Inter, match di Champions League che si è conclusa con il punteggio di 3-3.

IL COMMENTO – Alessandro Bastoni si è espresso a Prime Video nel post-partita di Barcellona-Inter, sfida terminata 3-3. Il difensore nerazzurro ha sottolineato quanto il match sia stato godibile: «Bella partita, loro sono fortissimi. Ora dobbiamo riposare, abbiamo il Verona e poi il ritorno, questa è la 57esima partita stagionale. Una settimana come quella che abbiamo appena passato può capitare, chiaramente ci dispiace. Quello che posso dire è che non molleremo fino alla fine. Lamine Yamal è un giocatore incredibile, probabilmente il miglior esterno al mondo. Quando un giocatore effettua una prestazione come la sua, bisogna riconoscerlo».