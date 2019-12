Bastoni: “Assenze Inter? Molte ma conta niente: in...

Bastoni: “Assenze Inter? Molte ma conta niente: in campo per vincere”

Bastoni è il giocatore delegato a parlare nel prepartita di Inter-Genoa. Intervistato da Inter TV ha presentato l’ultima sfida del 2019 nerazzurro, che avrà inizio alle ore 18.

CHIUDERE CON LA VITTORIA – Alessandro Bastoni presenta Inter-Genoa su Inter TV: «Sicuramente è molto importante. Abbiamo molte assenze ma conta niente: abbiamo molta fiducia in noi stessi. Chiudere bene l’anno è la cosa più importante. Sicuramente servirà cattiveria sottoporta e cattiveria a difendere, quelle sono le cose fondamentali. Noi andiamo sempre in campo per vincere».