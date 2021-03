Bastoni: Â«L’anno scorso l’Inter queste non le vinceva! Gol loro? Non soÂ»

Bastoni: «L’anno scorso l’Inter queste non le vinceva! Gol loro? Non so»

Bastoni è stato uno dei protagonisti di Torino-Inter 1-2, fondamentale vittoria ottenuta questo pomeriggio. Ecco le sue parole a Inter TV nel post partita del match della ventisettesima giornata di Serie A.

GRANDE VITTORIA! – Alessandro Bastoni parla dopo Torino-Inter su Inter TV: «Sapevamo le difficoltà che andavamo a incontrare, perché comunque il Torino nonostante la classifica si è dimostrato una squadra ostica da affrontare. C’è stata difficoltà, ma la differenza dall’anno scorso è che queste partite non riuscivamo a vincerle. L’abbiamo preparata in settimana, magari portando i terzini più alti con la rotazione dei centrocampisti. Siamo stati bravi a sbloccare il risultato e rimetterla in piedi dopo il pareggio. Il gol loro? Non l’ho capito neanche io cos’è successo. Dopo aver preso la palla sono caduto in terra e c’erano anche due miei compagni. Non ho rivisto l’azione, non so se c’è stato fallo ma è stato un gol fortuito. Sappiamo che loro sono bravi sulle palle inattive. Inter-Sassuolo? Sicuramente sappiamo le qualità del Sassuolo, una squadra che ti viene a prendere alta rispetto al Torino. Anche per noi può essere più facile metterlo in difficoltà, però dobbiamo stare attenti. Sappiamo dell’importanza dei tre punti».