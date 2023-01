Bastoni al 45′: «Dobbiamo essere più cinici, più forti e cercare di fare il 3º»

Bastoni è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Monza-Inter, partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-2, frutto dei gol di Matteo Darmian al 10′, di Patrick Ciurria all’11’ e di Lautaro Martinez al 22′.

INTERVISTA – Queste le parole su Sky Sport da parte di Bastoni dopo il primo tempo di Monza-Inter, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. «A cosa dobbiamo fare attenzione nella ripresa? Abbiamo visto che basta veramente poco per subire un gol. Dobbiamo stare attenti, concentrati, solo così possiamo portare a casa i 3 punti oggi. Cosa dobbiamo cercare di sfruttare nelle ripartenze che avremo nella ripresa? Hanno un allenatore bravo, una rosa di qualità. Quindi, come ho detto prima, dobbiamo stare attenti. Sicuramente dobbiamo essere più cinici, più forti, tener palla meglio quando abbiamo la possibilità e cercare fare il terzo».