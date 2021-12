Bastoni al 45′: «Continuare così. Cross per Dumfries? Io ben posizionato»

Bastoni è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Roma-Inter, partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A chiusa sul punteggio di 0-3, frutto dei gol di Hakan Calhanoglu al 15′, di Edin Dzeko al 24′ e di Denzel Dumfries al 39′.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Bastoni dopo il primo tempo di Roma-Inter, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. «Avevamo poco tempo per prepararla. Ho avuto degli acciacchi durante la settimana. Sono stato poco bene, ma siamo entrati bene in campo. Continuare così nel secondo tempo. Il cross sul secondo palo per Dumfries? Ho alzato la testa ed ero in buona posizione, ho visto Denzel sul secondo palo. Si è inserito bene e ha fatto un gran gol».