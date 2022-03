Bastoni: «Abbiamo un gruppo forte che va oltre le assenze. Attenzione!»

Alessandro Bastoni ha parlato su Dazn in occasione del prepartita di Inter-Fiorentina, trentesima giornata di campionato. Il difensore chiama alla concentrazione e alla vittoria

PENSARE A NOI STESSI − Bastoni sul match di San Siro: «Sono giocatori importanti per noi. Ci mancheranno ma abbiamo un gruppo forte con buoni sostituti che faranno sicuramente bene. Classifica? Abbiamo pensato un po’ troppo, noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e non guardare agli altri. Avversario? E’ una squadra con molta qualità, con giocatori forti e rapidi in attacco nell’uno contro uno. Attenti perché ogni sfida è difficile».