Bastoni: «A Parma secondo tempo inaccettabile! Poi detta la verità»

È Bastoni il migliore in campo di Bayern Monaco-Inter, secondo l’UEFA. Il difensore, a Inter TV, ha evidenziato come questa vittoria parta anche dal pareggio disastroso di Parma.

REAZIONE VISTA – Alessandro Bastoni parla di quanto conta la vittoria dell’Inter all’Allianz Arena: «Tanto, perché venivamo da una mezza delusione a Parma dove avevamo fatto un secondo tempo inaccettabile. Avevamo tanto senso di rivalsa, il Bayern Monaco non perdeva in casa da quattro anni e questo dice tutto. Ma non abbiamo fatto nulla: c’è il ritorno. Il Bayern Monaco ha giocatori fortissimi, hanno dribbling e tutto: vedere attaccanti e centrocampisti che ci danno una mano è orgoglioso. Cos’è successo dopo Parma? Che ci siamo detti la verità: che se mentalmente siamo quelli di Parma non possiamo giocarci questa partita. Ora torneremo a giocare fra tre giorni, adesso ci godiamo un attimo di riposo perché ne abbiamo veramente bisogno. Siamo ad aprile dentro tutte le competizioni: ci dà grande orgoglio».