Barrow: “Giochiamo senza paura. Contento per Juwara”

Musa Barrow, attaccante del Bologna che ha segnato il gol del definitivo 2-1 nella clamorosa vittoria dei rossoblu al Meazza, ha parlato ai microfoni di DAZN

IL RAPPORTO CON JUWARA – Barrow parla del rapporto col giovane connazionale Juwara, autore oggi del gol del pareggio: «Sai come siamo noi, se sei più grande ti segue. Io cerco di dargli consigli e lui aiuto ogni giorno. Oggi sono contento per lui che è entrato e ha fatto gol».

IL RAPPORTO COL MISTER – Barrow parla del rapporto col tecnico Mihajlović: «Ogni settimana mi viene addosso e mi dice di fare di più, lui mi aiuta a migliorare. I consigli che mi dà il mister cerco di darli ai giocatori più giovani».

GIOCARE SENZA PAURA – Barrow parla di come deve giocare il Bologna: «Noi sappiamo che dobbiamo giocare senza paura. Lui ti aggredisce sempre e noi cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. E’ una brava persona e sono molto contento di averlo come allenatore e di far parte di questa squadra».

LE DIFFERENZE CON BERGAMO – Barrow è partito dal vivaio dell’Atalanta: «Anche a Bergamo si corre tanto, ma anche qua è uguale. Cerchiamo di fare quello che chiede il Mister. Qua si gioca in un modo diverso non è come a Bergamo».