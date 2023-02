Barrow: «Con l’Inter difficile, concentrati! Loro giocano su ripartenze»

Musa Barrow ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Bologna-Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

CHIUDERE – Queste le parole di Barrow: «Ora che non abbiamo Marko (Arnautovic, ndr) devo fare di tutto per aiutare la squadra lì davanti, fare gol o assist o far giocare bene la squadra in avanti. Ho voglia di fare gol, ci sono momenti in cui arrivano ma la cosa importante è continuare a fare bene e i gol arriveranno. Obiettivi? Noi dobbiamo cercare di continuare così, giocare bene, oggi sarà una sfida difficile. Ma noi dobbiamo essere concentrati al 100% e dare il massimo. Dobbiamo cercare di non lasciare facili ripartenze, loro giocano su quello. Dobbiamo essere bravi a chiudere i loro quinti e poggiare palla su Lautaro Martinez e Lukaku. Dobbiamo chiudere quelle linee».