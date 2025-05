Baroni spavaldo: «Lazio ha avuto più occasioni. Nessun rimpianto»

Marco Baroni si è espresso al termine di Inter-Lazio, sfida terminata con il punteggio di 2-2. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Marco Baroni ha così parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Lazio, conclusasi per 2-2: «Non abbiamo rimpianti, dobbiamo guardare a quanto fatto dalla nostra squadra. Noi siamo quelli che hanno avuto più occasioni, abbiamo sbagliato delle rifiniture facili. Avevo chiesto ai miei ragazzi di fare una partita tecnica, di personalità, e loro lo hanno fatto. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che hanno affrontato la squadra più forte in Italia, ancora in corsa per lo scudetto e in finale di Champions League».

Baroni sulla crescita della Lazio

LA CONVINZIONE – Baroni ha poi proseguito: «Il gruppo è cresciuto, si è evoluto nel tempo trovando una forte identità. Il nostro obiettivo è di fare più punti possibili, facendo i conti solo all’arrivo. L’importante è che la Lazio conservi la sua identità, per cui non ci devono essere rimpianti quando la squadra si esprime con questa personalità e maturità».

L’IMPOSTAZIONE – Baroni ha così concluso: «L’Inter è una squadra fortissima. Può impostare la partita sulla fisicità, sulla pressione. La Lazio doveva fare una prestazione tecnica, solo così i nerazzurri avrebbero potuto patire la gara. Per me ci siamo riusciti, anche se in alcune situazioni si sarebbe potuto fare meglio. In ogni caso, siamo arrivati alla sfida con vari giocatori non in perfette condizioni. Sappiamo di dover vincere la prossima gara a tutti i costi, ci sono ancora dei confronti aperti per cui dobbiamo cercare di fare il meglio».