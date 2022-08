Baroni: «Sconfitta che brucia, ma deve servire. Problema in difesa»

Dopo la bruciante sconfitta per il suo Lecce al 94′ grazie alla rete di Denzel Dumfries, Marco Baroni ha risposto alle domande di Sky Sport nel postpartita. Tanti gli elogi ai suoi giocatori per la prestazione, ma anche amarezza per la rete subita all’ultimo secondo.

SCONFITTA BRUCIANTE – Marco Baroni ha aperto così la sua analisi su Lecce-Inter: «È chiaro che brucia, però ci deve servire. È chiaro che noi pagavamo qualcosa fisicamente, non era facile difendere queste palle. Magari prima potevamo fare meglio, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo rivoluzionato molto, dobbiamo ricostruire e possiamo farlo attraverso le prestazioni importanti. Oggi c’è stata. Devo ringraziare anche il nostro meraviglioso pubblico. Peccato per il gol subito all’ultimo, ma possiamo lavorare su quanto visto oggi. Sono soddisfatto».

PROBLEMA DIFESA – Baroni ha poi sottolineato i problemi dovuti alle defezioni in difesa: «Entrare in campo contro l’Inter e andare sotto subito su una palla su cui avevamo anche lavorato in allenamento non è facile. Ci siamo abbassati un po’ troppo, ma poi abbiamo tenuto bene. Anche se ho tanti giovani dobbiamo portare dentro tanta qualità e ferocia come fatto oggi. Chiaro, c’è tanto da lavorare. Peccato per l’ultima palla perché ci poteva essere più attenzione».