Baroni: «Rammarico Lazio! Contava passare il turno. Mancato gol»

La Lazio esce sconfitta dai quarti di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco le emozioni a caldo di X al termine della gara disputata a San Siro.

GUARDARE AVANTI – Marco Baroni risponde alle domande dei giornalisti di SportMediaset al termine di Inter-Lazio: «Siamo dispiaciuti perché questa era una competizione in cui c’era una sola cosa che contava ovvero passare il turno ed è passata l’Inter. All’interno della nostra prestazione ci è mancato il gol, questo è sicuro. Ci dispiace ma dobbiamo essere sereni e continuare a ricercarlo come la squadra ha fatto oggi, con maggior fiducia e convinzione negli ultimi metri. Noi guardiamo sempre avanti, alla crescita dei giovani. Sappiamo qual è il nostro percorso, siamo convinti di potercela giocarcela fino in fondo. Per i nostri tifosi e per come la squadra si esprime. Non molliamo di un millimetro».

Baroni nel post partita di Inter-Lazio di Coppa Italia

LE SCELTE – Marco Baroni continua: «Pellegrini schierato titolare? In Coppa Italia poteva andare in campo e quindi si è allenato con noi. è un nostro giocatore, all’inizio è stata fatta una scelta tecnica. Oggi è andato in campo com’era normale. Noi siamo arrivati qua facendo giocare tutti, alleno tutti. Chi è disponibile e lavora forte viene in campo».

LE ASSENZE – Marco Baroni termina: «Castellanos è un giocatore forte e sappiamo il contributo che ci ha dato e che ci darà. Dai giocatori levo dalla testa chi è assente. Abbiamo dei giovani e dobbiamo dargli fiducia. Adesso stanno sentendo il peso e spetta a me alleggerire. Hanno fatto un salto importante arrivando alla Lazio ma io ho molta fiducia nei giovani e anche negli altri. Tutti insieme dobbiamo dare una mano. Esco da questa partita rafforzato, anche se tremendamente dispiaciuto perché ci tenevamo a passare il turno. Ma si riparte come abbiamo sempre fatto».