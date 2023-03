Baroni: «Peccato, 2 gol evitabili! Inter ha fatto la differenza in un aspetto»

Baroni ha analizzato quanto successo in Inter-Lecce, partita giocatasi a San Siro e valevole per la venticinquesima giornata di Serie A vinta dalla squadra di Inzaghi per 2-0. Ecco quanto dichiarato a DAZN dopo il fischio finale

ERRORI TECNICI – Marco Baroni parla così dopo Inter-Lecce: «Intanto credo che siano gare che aiutano a crescere. L’Inter ha giocato una gara di alto livello, anche se siamo stati molto bravi a mettere pressione. Abbiamo fatto errori tecnici e questo ha fatto la differenza, peccato perché mi è piaciuta la squadra dal punto di vista della compattezza e dell’equilibrio. Una sconfitta che serve. Non è la prima volta che giochiamo contro una squadra contro la quale non basta l’ordinario, loro sono stati molto bravi ad uscire nonostante la nostra pressione. La differenza è questa. Sono partite per noi fondamentali per il nostro percorso di crescita. Giocare su questi campi deve essere un’opportunità. Oggi sono convinto che ci portiamo via qualcosa. Peccato per i due gol che potevano essere evitabili, proprio perché la squadra secondo me è riuscita a tenere l’Inter lontano dalla nostra area. Ripeto, peccato: però sono convinto che queste sono gare che ci aiutano a crescere. Quello che oggi cercavamo in parte lo abbiamo trovato, c’è da lavorare dal punto di vista della gestione della palla. Tanti errori dal punto di vista tecnico, si può gestire meglio l’ultimo passaggio. Ci stiamo lavorando e sono molto fiducioso. Quota salvezza? Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo prepararsi al meglio gara dopo gara».