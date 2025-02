Baroni: «Non commento il primo gol! Oggi rammarico per la Lazio»

Baroni ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

CONFERENZA MARCO BARONI POST INTER-LAZIO DI COPPA ITALIA

«La Lazio tira poco?

I numeri dicono il contrario, abbiamo tirato 16 volte. Ma conta solo una cosa. Oggi l’obiettivo principale era passare il turno. Ho detto le cose in modo diretto. È stato un gol mancato, abbiamo tirato il doppio, ma bisogna fare gol. Dobbiamo ritrovare la serenità davanti alla porta, ma la squadra comunque ha lottato. Rimpianti? Quello di non aver passato il turno, dispiace per tutti. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare, non siamo contenti, ma la prestazione c’è stata».

«Sul primo gol c’era De Vrij che ostacolava Mandas.

Noi vogliamo la pressione. La società ha indicato gli obiettivi, siamo qui, ma vogliamo competere. Volevamo andare avanti, ma purtroppo è andata avanti l’Inter. Ben vengano le pressioni di giocare partite importanti, non cercheremo mai alibi. Primo gol? Non commento l’episodio, non voglio andare oltre. Me l’hanno riferito, io lavoro su ciò che posso cambiare, per il resto non ci perdo tempo. Andiamo avanti con il nostro stile, la nostra impronta e non molliamo di un centimetro».

«L’Europa League sarà un percorso prioritario?

Ogni giorno penso a questi obiettivi. Vogliamo restare in Europa League e alzo l’asticella ogni giorno. Devo far crescere questi giovani, anche deresponsabilizzarli. Romagnoli? È rientrato negli spogliatoi che sentiva un fastidio, mi ha detto che voleva continuare, ma ho preferito di no. Non vogliamo rischiare, con la rosa che abbiamo dobbiamo fare così. Andiamo avanti così».