Baroni: «Lazio cresce grazie al lavoro. Ai giovani bisogna dire questo!» Inter a -4

Marco Baroni si è espresso nel post-partita di Ajax-Lazio, match vinto dai biancocelesti con il punteggio di 3-1. Il tecnico italiano ha indicato la direzione che la sua squadra sta intraprendendo grazie alla forza del lavoro.

LE DICHIARAZIONI – Marco Baroni si è pronunciato a Sky Sport al termine di Ajax-Lazio, match che precede la sfida di Serie A tra i biancocelesti e l’Inter: «Quello che sta facendo la squadra è lavorare, crescendo grazie all’applicazione e alla realizzazione di partite di questo livello. Siamo andati sempre alti a pressare gli avversari, come ha ben appreso la mia squadra. Abbiamo fatto una prestazione matura, di compattezza, di spirito e anche attenta. Io sono contento, soddisfatto, ho avuto la percezione che questa squadra andava lanciata. Quando l’ho fatto, la squadra mi ha venuta dietro nello spirito, nella dedizione, nel capire cosa fare e come migliorare. Si tratta di ragazzi che hanno qualità. Occorre rompere il muro di resistenza. Il giovane deve giocare, può sbagliare. La società mi ha aiutato in questo, consapevole del fatto che i giovani devono essere lanciati».

Baroni sulla crescita di due giovani della Lazio, con vista Inter!

I MIGLIORAMENTI – Baroni ha poi proseguito indicando i progressi compiuti da due calciatori della Lazio sotto la sua guida: «Tchaouna è migliorato molto in fase difensiva. Nel primo tempo ha perso un po’ di volte il giocatore da marcare, ma da parte sua c’è molta applicazione. Lui sa di dover lavorare su questo, ha tanta qualità e quando ha vicino alla porta può fare gol grazie al suo tiro importante. Dele-Bashiru viene da un calcio diverso, in cui c’è meno applicazione. Crediamo che possa far bene a centrocampo perché ha una fisicità devastante. La cosa che deve migliorare è portare la velocità della sua testa a quella delle gambe. Quando fa questo, diventa devastante. Quest’applicazione la vedo crescere di gara in gara, di allenamento in allenamento».