Baroni: «Lavoriamo più degli altri con l’obiettivo di stare in Serie A!»

Marco Baroni intervistato da Sky Sport fissa gli obiettivi in vista della prossima stagione, ed è pronto a sfidare l’Inter alla prima giornata.

OBIETTIVI – Marco Baroni ha le idee chiare in vista dell’esordio in Serie A con il Lecce : «Altri rinforzi? Il Direttore Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera sono attentissimi a tutte le opportunità con le risorse che abbiamo. La mia attenzione è solo rivolta al campo. L’obiettivo è quello di tenersi stretto la Serie A, ci si alza prima di qualcun altro proprio per cercare di restare qui. Serve tanto lavoro e questo non ci spaventa».