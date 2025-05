Baroni: «Peccato, ma alla fine ho visto la partita con Inzaghi»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, al termine della partita contro l’Inter a San Siro, ha parlato in conferenza stampa con i giornalisti presenti.

ORGOGLIO – Archiviata la sfida pareggiata contro l’Inter, in conferenza stampa ha parlato Marco Baroni, tecnico della Lazio. Queste le sue parole ai giornalisti presenti al Meazza: «Inzaghi è un allenatore pazzesco, fa qualcosa di straordinario. Nessuno dei due meritava l’espulsione. Abbiamo guardato la partita da fuori insieme. Rimpianti? Se dai tutto non è così. Abbiamo ancora una partita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché l’Inter ha tutto. Oggi siamo andati sotto immeritatamente, al di là dell’occasione di Isaksen. Gol piazzato? Tutte le squadre patiscono l’Inter, hanno uno stacco pazzesco. Qualcosa sapevamo che potevamo patire contro di loro. Abbiamo messo più centimetri possibili per provare a gestire le loro palle inattive. All’Europa noi crederemo fino all’ultimo secondo».