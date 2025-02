Baroni: «Inter-Lazio, ci crediamo e nessuna rivalsa dopo lo 0-6. No alibi»

Baroni alla vigilia di Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, in un’intervista realizzata da Sportmediaset ha parlato dell’importanza di questa partita, indipendentemente dallo 0-6 di campionato.

SFIDA IMPORTANTE – Marco Baroni non pensa alla vittoria dell’Inter 0-6 all’Olimpico contro la sua Lazio ed è pronto per domani: «Andiamo a San Siro per passare il turno, sono competizioni dove non è importante la presenza ma cercare di andare in fondo. Lo 0-6 all’Olimpico? Non tanto un segno di rivalsa, ci ha fatto vedere due facce: anche quello è percorso, ci tornerà utile. Li sfidiamo con grande rispetto per loro, vogliamo fare una prestazione importante. Le critiche dopo Venezia le accetto, anche se penso che la squadra ha dimostrato grande maturità. Andare su questi campi non è facile».

Lazio senza Castellanos, ma Baroni non vuole scuse

NO ALIBI – Baroni non pensa all’assenza del centravanti: «L’assenza di Castellanos non dovrà essere un alibi, ognuno di noi dovrà dare qualcosina in più anche per sopperire alle assenze importanti. Noi abbiamo una nostra identità che è il nostro gioco, il ritmo e il coraggio. Dobbiamo stare dentro queste identità. Ci sono due fasi e bisogna correre in entrambi. Sorpasso Juventus? La classifica si guarda alla fine, non adesso. Sarebbe solo uno spreco di energie. Gli obiettivi non cambiano a campionato in corso, per loro era un obiettivo certo, per noi, invece, ci siamo trovati e vogliamo continuare a starci».