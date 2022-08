Baroni: «Gol all’ultimo brucia! Resta la buona prestazione del Lecce»

Baroni dopo Lecce-Inter terminata 1-2 all’ultimo respiro si è detto rammaricato per il gol subito al 94′. Di seguito le sue parole su DAZN.

RAMMARICO – Baroni dopo Lecce-Inter 1-2, su DAZN ha parlato così: «Sapevamo che potevamo patire le palle inattive, loro hanno tanti centimetri e grandi saltatori. Peccato perché la squadra ha fatto bene, devo fare i complimenti a tutti i ragazzi e al pubblico meraviglioso che ci darà una grandissima mano. Rimane la prestazione perché siamo una squadra che ha cambiato tanto, ci sono tanti giovani e servono questo tipo di prestazioni. Insieme alla società abbiamo fatto una scelta forte, questi ragazzi dovranno lavorare velocemente e lo facciamo sin dall’inizio. Nel calcio occorre un pizzico di fortuna ma in questa ultima palla non c’è stata, abbiamo avuto anche l’occasione per andare in vantaggio. Abbiamo giocato con due centrali adattati e hanno fatto una buona prestazione. Dobbiamo fare sicuramente meglio nella gestione della palla e oggi non era facile. Andare subito sotto la squadra è rimasta un po’ contratta, poi si è un po’ sciolta. C’è da salvare la prestazione, resta però il rammarico perché prendere gol all’ultimo secondo brucia».

GOL DEL PAREGGIO – Baroni commenta anche la prestazione dell’attaccante del Lecce autore del gol del pareggio: «Ceesay è un giocatore che da subito ha portato una grandissima disponibilità e attenzione al lavoro e questo mi fa ben sperare. Ha fatto una partita di spessore e questo per me è stato importante. Lui ha saputo creare difficoltà facendosi trovare spesso come punto di riferimento. La strada è quella giusta anche perché c’è tanta voglia di lavorare e migliorare».