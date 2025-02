Baroni amareggiato: «Lazio ha tirato il doppio dell’Inter, ma conta segnare. Rimpianto!»

IL COMMENTO – Baroni ha poi proseguito: «In questo momento è necessario ritrovare fiducia e serenità in fase offensiva, ma devo dire che comunque i ragazzi sono riusciti a condurre la partita e giocare dall’inizio alla fine. Questo è ciò che mi interessa. Il rimpianto è di non aver passato il turno, si tratta di una competizione e ci dispiace essere stati eliminati, sia per noi che per i tifosi. Abbiamo la consapevolezza che c’è tanto da migliorare».