Barella: «Vogliamo di più in Champions League! Messaggio al Milan? No»

Barella è intervenuto al termine di Manchester City-Inter, sfida valevole per la prima giornata della fase campionato della nuova Champions League e finita 0-0. Di seguito la sua analisi post partita rilasciata a Prime Video

PRESTAZIONE PROMOSSA – Nicolò Barella parla così dopo Manchester City-Inter: «Questa prestazione è nata da una squadra che l’anno scorso ha dominato il campionato lasciando qualcosa in Champions League, quest’anno vorrebbe fare di più in questa competizione dopo aver disputato una finale due anni fa. Cerchiamo di lavorare al massimo, stiamo crescendo e acquisendo esperienza e questo aiuta».

Barella non si nasconde e fa intuire gli obiettivi dell’Inter in Champions League

OBIETTIVI – Barella non si nasconde: «Dopo la finale c’è solo un modo per fare di più? Noi siamo giocatori che vogliamo vincere, all’Inter devi giocare per vincere, questa è l’ambizione poi nel calcio ci sono mille sfaccettature e può succedere di tutto ma oggi abbiamo dimostrato contro una grandissima squadra di potercela giocare».

ATTEGGIAMENTO – Barella per finire spiega cosa lo ha impressionato di più: «Cosa mi ha impressionato di più oggi? Posso dire sicuramente l’atteggiamento perché dopo una partita non brillantissima ci sta venire qui e avere la testa piena di pensieri e invece ci siamo applicati tutti dando il 200%. E questa è la cosa importante. Se è anche un messaggio al Milan? Nessun messaggio, pensavamo solo a questa partita come loro pensavano al Liverpool. Da domani si penserà al derby».