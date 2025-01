Barella: «Vittoria di squadra. Milan? Lottiamo per vincere il titolo»

Le parole di Nicolò Barella che ha detto la sua al termine della partita tra Inter e Monaco, finita con il risultato di 3-0 a favore dei nerazzurri.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Barella a Sky Sport parla in questo modo: «Il nostro obiettivo era passare direttamente in modo da salvare due partite, la squadra era entrata in campo con quell’obiettivo, abbiamo sfruttato le occasioni e abbiamo portato a casa i tre punti. Il fatto di dover giocare ogni tre giorni e le trasferte comporta dispendio di energie, ma la nostra rosa è struttura per farlo, vittoria di squadra. Derby? Non è questione di rivincita o rivalsa. Noi vogliamo cercare di vincere il campionato e quindi dobbiamo battere tutte le squadre».