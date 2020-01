Barella: “Sto bene, mese e mezzo lungo. Ora tifo Inter da fuori”

Barella, intervistato da Inter TV, ha commentato Napoli-Inter di questa sera. Ecco le parole del centrocampista nerazzurro, in campo al San Paolo nella partita che ha chiuso la diciottesima giornata di Serie A. Al rientro dall’infortunio è stato ammonito sotto diffida, salterà l’Atalanta.

RIENTRO E STOP IMMEDIATO – Nicolò Barella parla a Inter TV dopo Napoli-Inter: «Sicuramente il Napoli è una squadra forte. Questo è un ambiente caldo, dove è difficile giocare, però abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Stiamo dando tutti un gran contributo, chi gioca e chi no, siamo contenti. Le mie condizioni fisiche? Sto meglio, ho lavorato tanto. È stato un mese e mezzo lungo e difficile, perché c’erano delle partite che avrei voluto giocare, però sono contento per i compagni. Se posso dare una mano sono contento. La squalifica? Penso che abbiamo dimostrato, in questo girone d’andata, che chiunque giochi fa bene. Abbiamo un obiettivo, dobbiamo arrivare alla fine e giocarcela. Posso solo augurare il meglio a tutti, io tiferò da fuori. Sicuramente quello che posso dire è che siamo una squadra forte, con uno dei migliori allenatori al mondo e una delle società migliori al mondo. Questa è l’Inter e questo è quello che dobbiamo fare