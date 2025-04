Barella: «Stanchezza? No scuse! Troppi gol nel finale, va risolto»

C’è anche un giocatore che va a parlare in conferenza stampa, ed è Barella. Dopo Bologna-Inter prova a dare lui la voce dello spogliatoio, visto che Inzaghi era molto negativo nei confronti dell’atteggiamento dei giocatori.

CONFERENZA STAMPA BARELLA POST PARTITA BOLOGNA-INTER

Inzaghi ha detto che a caldo avete fatto fatica ad accettare questa sconfitta, il finale convulso e quella rimessa laterale.

Penso che faccia male, perché dal campo io ho visto una partita in equilibrio. È stata decisa da un episodio, su cui sicuramente potevamo fare meglio: sette contro tre in area non possiamo permetterci di prendere gol. Ma penso che abbiamo fatto tanto per arrivare a un finale del genere, per giocarcela su tre competizioni. C’è stanchezza, ma dobbiamo stare tranquilli perché c’è ancora tempo: ci sono tante partite, cercheremo di fare del nostro meglio in quelle che mancano.

Adesso è testa a testa ufficiale col Napoli, che armi avete da spendere?

L’Inter sente di essere forte, questa è sicuramente un’arma e l’abbiamo dimostrato. A volte in campionato abbiamo sbagliato: bisogna essere onesti, abbiamo lasciato dei punti per strada che non fanno mai bene. Però, ripeto, il calcio è così: bisogna prendere quello che ti dà, vuol dire che ci meritiamo in questo momento di essere a pari punti col Napoli. Adesso inizia un nuovo campionato, dove dobbiamo dare il massimo: c’è stanchezza, ma meritiamo di giocarcela.

Barella, ancora una volta i punti persi sono arrivati negli ultimi minuti: mancanza di lucidità e concentrazione?

Sicuramente che la stagione è stata dispendiosa è agli occhi di tutti. Non mi è mai piaciuto trovare delle scuse, da quando gioco a calcio: questa secondo me non è una scusa, è un fattore ma non una scusa. Il fatto di prendere gol nel finale è un fattore che dobbiamo risolvere, perché sennò non arriviamo al nostro obiettivo. Detto ciò stiamo ancora lottando per il nostro obiettivo, il destino è nelle nostre mani e di un’altra squadra che ci sta portando a giocare un campionato molto competitivo. Sarà difficile, ma ce lo siamo guadagnati e ce lo dobbiamo godere.