Barella: «Siamo l’Inter, dobbiamo vincere! Oggi sappiamo che sarà difficile»

Barella ha parlato a Inter TV sulla partita di questo pomeriggio contro l’Atalanta. Queste le dichiarazioni del centrocampista sardo, che ovviamente sarà titolare alle ore 18 (vedi formazioni).

ALTRI TRE PUNTI! – Nicolò Barella parla di Inter-Atalanta: «Come sempre, quando sfidi l’Atalanta, è una partita difficile, come è stato con la Fiorentina. Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, cercando di imporre il nostro gioco. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma vogliamo rendere felice il nostro pubblico. Sicuramente la stanchezza comincia a farsi sentire, però purtroppo o per fortuna questo è il nostro lavoro. Dobbiamo fare di tutto per vincere: siamo l’Inter, dobbiamo vincere».