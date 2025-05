Barella su PSG-Inter: «Servirà rispetto! Noi consapevoli di una cosa»

Nicolò Barella ha parlato alla vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Nicolò Barella si è così espresso a Sky Sport in vista di PSG–Inter: «Il ricordo della sfida contro il Bayern Monaco è bellissimo, cercheremo di replicare quella partita. Si tratterà di un match simile a quello visto contro i tedeschi e il Barcellona, con delle minime differenze dovute alle caratteristiche delle singole squadre. Ci vorrà rispetto, bisognerà fare una partita da Inter per arrivare più volte davanti alla porta e segnare. Noi cerchiamo di vedere il positivo anche in una sconfitta, questo è il calcio: si cade, poi ci si rialza. Ora ci giochiamo la partita più importante della stagione, vogliamo ottenere questo trofeo e chiudere un cerchio».

Barella sulla finale tra PSG e Inter e il confronto con Istanbul

LA CONVINZIONE – Barella ha poi proseguito: «Differenze? Ci sono tanti giocatori che hanno già vissuto quella settimana, posso dire che ce la stiamo godendo. Stiamo bene, sappiamo di dover dare tutto quello che ci è rimasto. Questo match ha una storia a sé, bisognerà essere al massimo. Percentuali? Il campo è ciò che parla, noi cercheremo di fare il meglio».