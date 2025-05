Barella: «PSG ha una forza, l’Inter pure! A Donnarumma ho detto questo»

Io ringrazio tutti i miei compagni che mi hanno sempre dato tutto, anche chi è andato via mi ha lasciato qualcosa. Io domani in campo cercherò di restituire a loro tutto quello che mi hanno dato cercando di fare il meglio per loro.

Come mai la terza maglia in finale?

Ci siamo confrontati, avevamo delle opzioni e la scelta è poi ricaduta sulla maglia gialla, niente di particolare. È una maglia che ci piace (ride, ndr). Speriamo che anche la maglia ci aiuti.

Barella, quale sarà il tuo pensiero dopo l’uscita dal tunnel domani sera?

Quello di tutte le partite: voglia di vincere e fare il meglio possibile per i miei compagni e tutta la gente che ci segue. Nel pre-partita sono più i pensieri prima di quando arrivi allo stadio. Dovremmo essere bravi a lasciare fuori tutti i pensieri positivi e negativi e concentrarci sulla partita.

Vincenzo Raiola ha detto che tra Donnarumma e Bastoni sono iniziate le schermaglie, sei stato coinvolto anche tu?

Ci siamo sentiti ieri, ma abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Con Gigio ho un grandissimo rapporto, ho super rispetto per lui, è un amico. Spero faccia il bravo.