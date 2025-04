Barella: «Per la nostra esperienza potevamo fare meglio alla fine»

Anche Barella evidenzia come, nel momento decisivo della partita, l’Inter abbia gestito malissimo. Con Bisseck che, ancora una volta, entrato ha fatto i danni e consegnato la palla della vittoria al Bologna al 94′. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista su Inter TV.

PERDERE FA MALE – Nicolò Barella non approva il finale di Bologna-Inter: «Penso sia stata una partita in equilibrio, in cui è stato un episodio a deciderla. Spiace perché potevamo fare meglio, per la nostra esperienza. Da domani pensiamo a un’altra partita, che ci toglierà energie fisiche e mentali: dobbiamo concentrarci su quella. Abbiamo una notte per leccarci le ferite, da domani lavoreremo sul Milan. Ci tocca una partita che potrebbe portarci a un’altra finale, ci godiamo il momento che potrebbe portarci in fondo. Dire qualcosa alla squadra? Diciamo che non sono uno che parla a caldo, bisogna parlare a mente fredda perché le cose le vedi nel modo migliore. Da domani parleremo col mister, che è il nostro leader, per arrivare alla prossima partita nel migliore dei modi».