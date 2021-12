Barella: «Non sarebbe nel mio stile non voler segnare al Cagliari»

Barella ha rilasciato altre dichiarazioni a Inter TV dopo quelle di venerdì scorso (vedi articolo). Il centrocampista, in vista della partita col Cagliari, ricorda il fatto di aver segnato da ex uno splendido gol il 13 dicembre 2020.

IL PRINCIPALE EX – Nicolò Barella dà le sue sensazioni su Inter-Cagliari: «Non ho sentito nessuno loro, perché prima delle partite non mi piace parlare con gli avversari anche se qualcuno lo conosco da quando sono nato. Però so che vorranno vincere perché hanno punti da prendere. Segnare ancora come un anno fa? Non sarebbe nel mio stile non voler fare un assist o un gol perché il Cagliari è la squadra in cui sono cresciuto. Però mi piacerebbe fare qualche gol anche con altre squadre».