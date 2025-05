Barella: «L’Inter è tornata dove merita! Ora cambiare il finale»

Nicolò Barella ha sottolineato la crescita dell’Inter negli ultimi anni con lui a centrocampo. Il giocatore ora ha un obiettivo e lo spiega su InterTV prima della finale con il Psg.

MEDIA DAY – Nicolò Barella ha raccontato il percorso che ha portato l’Inter in finale con il Psg: «Sicuramente oltre le mie doti quello che conta è il percorso. Questa società insieme a me è tornata dove merita, io ho cercato di aggiungere il mio pezzo e sono contento. Questa sarà la seconda finale in tre anni, vuol dire tanto per noi, è un orgoglio e cercheremo di cambiare il finale. Sono meno istintivo in campo ed in determinati lati del mio carattere e questo grazie ai miei compagni e al mister. Mi fa piacere che sia arrivato all’esterno, sono nel momento più importante della mia carriera ma non so se nel migliore. Spero di trovare la migliore versione di me in finale. Barella, il momento migliore della stagione? Il gol di Acerbi è stato quel momento che ci ha fatto credere in quella rimonta e nella finale, ci sono stati tanti momenti importanti ma quello è stato il più emozionante. Poi Davide (Frattesi) ci ha portato in finale. Tolte le giocate di ognuno c’è il lavoro di squadra e cercheremo di portarlo anche a Monaco di Baviera. Barella, il tuo momento invece? Il mio momento è la partita a Monaco, quando al 90′ ho dato il via all’azione del secondo vantaggio. Meritavamo di vincere quella gara»