Barella: «Inter, ulteriore mattoncino. Obiettivo scudetto ma è presto!»

Barella dopo Napoli-Inter terminata, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato dell’obiettivo scudetto e del pareggio maturato oggi allo stadio “Diego Armando Maradona”.

ALTRO MATTONCINO – Barella dopo Napoli-Inter, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così: «Vicino allo scudetto? Non è un segreto che è quello il nostro obiettivo però ci sono tante partite. Ci teniamo stretto questo punto, ulteriore mattoncino per la cavalcata. Abbiamo trovato la quadratura giusta, siamo tranquilli. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Romelu Lukaku possono risolvere sempre la partita in un momento all’altro. Tutti diamo sempre il massimo».