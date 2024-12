Barella: «Nell’Inter tutti verso la stessa direzione. Pronti per l’Atalanta!»

L’Inter si porta momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A, aspettando i risultati di Atalanta e Napoli. Dopo la vittoria sul Cagliari Nicolò Barella esprime le proprie sensazioni.

LA STESSA DIREZIONE – Nicolò Barella, uno dei protagonisti indiscussi della vittoria all’Unipol Domus, si racconta ai giornalisti di Dazn dopo Cagliari-Inter: «Siamo migliorati sicuramente tanto. Bisogna ringraziare il mister per come ci fa stare e per quello che ci dà. L’ho già detto tante volte, questo è un gruppo incredibile, fatto di ragazzi che anno tutti verso la stessa direzione. Questa è la cosa più importante, ancora più delle vittorie e di tutto il resto».

Barella al termine di Cagliari-Inter

LA PROSSIMA – Nicolò Barella continua: «È sempre bello fare assist. Ho sempre detto che preferisco fare assist rispetto al gol, è questa la verità. Sono contento per Lautaro Martinez perché se lo merita per come lavora per la squadra. Tutti gli attaccanti fanno un lavoro incredibile per noi. Atalanta in Supercoppa Italiana? Sarà una bella partita, fra due squadre forti. L’Atalanta quest’anno ha fatto uno step ulteriore per chiudere il gap. Bisogna solo fargli i complimenti ma noi lavoriamo e il nostro intento è quello di vincere contro tutti. Quindi ci faremo trovare pronti per questa competizione».