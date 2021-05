Barella: «Inter-Juventus partita della svolta. Speciale per due motivi»

Non solo Samir Handanovic (vedi articolo). Anche Nicolò Barella – così come tutti i compagni di squadra – ha parlato della vittoria dello Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate per il Matchday Programme di Inter.it in vista della partita contro l’Udinese.

SVOLTA – Nicolò Barella non ha alcun dubbio. Per il centrocampista numero 23, infatti, la partita che ha fatto prendere consapevolezza alla squadra per lo Scudetto è stata l’andata contro la Juventus. Queste le sue parole su quella serata perfetta: «La partita contro la Juventus è stata quella della svolta. Abbiamo dato un segnale forte. Aver contribuito con un assist per il primo gol e con la rete del 2-0 rende questo successo ancora più speciale per me».

