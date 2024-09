Barella fiero: «L’Inter può giocarsela con tutti, oggi dimostrato!»

Nicolò Barella brilla a centrocampo in Manchester City-Inter. Al termine del match di Champions League, terminato 0-0, il calciatore italiano esamina la prestazione sua e dei compagni.

COME IN FINALE – Nicolò Barella dopo aver dato un grande contributo all’Inter nella sfida contro i campioni del Manchester City, dichiara: «È bellissimo giocare in questi palcoscenici, in questa competizione, in questi stadi. Due squadre forti, che hanno dimostrato perché due anni fa hanno giocato una finale di Champions League. Però potevamo sfruttare meglio le occasioni, loro potevano fare gol. È tutta una questione di episodi, proprio come nella finale. Però ci siamo divertiti e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Questa è la cosa importante».

ATTEGGIAMENTO – Nicolò Barella su Sky Sport 24 continua: «Cosa ci lascia di bello? In questo campo giocare contro il Manchester City è difficilissimo però l’atteggiamento ha fatto la differenza. Tutti hanno giocato, quelli che sono entrati hanno lasciato tutto quello che avevano sul campo, con qualità, che è la cosa che fa la differenza. È divertente giocare queste partite e speriamo di giocarne ancora tante e di dimostrare il nostro valore. Le parole di Guardiola? Io dico che il Manchester City può vincere la Champions League. Non penso siano parole di circostanza, siamo una squadra che può dire la sua. Ci sono gli episodi che poi portano le partita da una parte o dall’altra però quella di oggi è la dimostrazione che questo è il nostro livello e dobbiamo mantenerlo in tutte le competizioni, non solo in Champions League. Anche in campionato, con la mentalità che abbiamo acquisito in questi anni, dobbiamo continuare così».

DERBY – Nicolò Barella termina dicendo: «Che derby sarà? Sicuramente il Milan ci darà del filo da torcere, com’è normale che sia. È un derby, una partita importante per il campionato ma soprattutto emotivamente. Non conta come arrivi, conta quello che metti in campo e noi dobbiamo fare di tutto per portarla dalla nostra parte e vincere».