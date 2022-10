Barella: «Inter, bel calcio! Ora più tranquilli. Mi ispiro tanto a Stankovic»

Nicolò Barella dopo Inter-Sampdoria terminata 3-0, su DAZN ha parlato della vittoria di oggi con un altro suo gol. Poi ha spiegato cos’è per lui Dejan Stankovic.

DOPO LA PARTITA – Barella dopo Inter-Sampdoria 3-0, su DAZN ha parlato così: «Tutti i meccanismi che a inizio anno c’erano un po’ mancati. Ora va bene perché è più bello giocare a calcio, con questa voglia e soprattutto con questo atteggiamento. Mio gol? Lo riguarderò appena torno a casa. A prescindere dal gol che ho fatto, tutti quelli che abbiamo fatto sono stati creati da un gran gioco. È più facile per tutti giocare con questo entusiasmo e questa qualità. Cinque gol in dodici partite? Sicuramente c’è più tranquillità davanti la porta, probabilmente anche i compagni mi stanno dando la possibilità di segnare di più, non posso fare altro che aiutarli. Dejan Stankovic sa benissimo cos’è per me, posso solo fargli l’imbocca al lupo per questa nuova avventura. È il giocatore a cui mi sono ispirato di più».