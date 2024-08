Barella: «Gol? Ecco come alleno quel tiro! Atalanta sempre complicata»

Barella è intervenuto dopo il triplice fischio di Inter-Atalanta, sfida valevole per la terza giornata di campionato andata in scena a San Siro e terminata 4-0 per i Campioni d’Italia in carica. Di seguito dichiarazioni del centrocampista, autore della seconda rete, rilasciate a DAZN

SEMPRE DIFFICILE – Nicolò Barella parla così al termine di Inter-Atalanta: «Giusto ridere e scherzare dopo una partita che da fuori sempre facile ma è sempre dura con l’Atalanta. Siamo stati bravi a chiudere la partita perché con loro è sempre un rischio tenerla aperta, lo abbiamo fatto con due zampate di Marcus che non sa nemmeno lui come ha fatto (ride, ndr). Stando fuori sui calci d’angolo sulla respinta provo ad allenare quella tipologia di tiro. Poi è difficile e bisogna essere fortunati, oggi ho trovato la coordinazione giusta e sono felice di aver trovato il gol anche perché è stato il secondo in una partita difficile e abbiamo preso un po’ di distanza. L’esultanza con spallata che faccio con Thuram? Speriamo di avere altri momenti per farlo, lasciamolo alla prossima».