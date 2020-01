Barella: “Gol? Devo imparare a fare quelli più facili! Eriksen fuoriclasse”

Barella ha parlato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Inter-Fiorentina, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 2-1. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista, autore della rete che ha consegnato la semifinale alla squadra di Conte

OBIETTIVI – Nicolò Barella parla al termine di Inter-Fiorentina: «Gol? Ho visto la palla in area, ci ho provato ed è andata nell’angolino. Devo imparare a fare quelli più facili. Ci teniamo perché è una competizione dove vogliamo arrivare in fondo, come in tutto quello che facciamo. Siamo contenti e ci godiamo questa vittoria. Pareggi in campionato? Succede che è un periodo in cui dobbiamo impegnarci di più, dare di più ed essere più fortunati in alcune occasioni. Il campionato è lungo. La mia avventura qui? Sta andando bene, ho la fiducia di tutti: mister, società e compagni. Siamo un bel gruppo e stiamo lottando per qualcosa di importante. Christian Eriksen? E’ un fuoriclasse, un giocatore importante per noi. Ci aiuta ad alzare il livello. Aspettiamo che faccia esplodere San Siro».