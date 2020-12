Barella: “Gol con l’Inter gioia e dolore! Risultato a casa, continuiamo così!”

Nicolò Barella

Barella, oggi tra i protagonisti del match, dopo Cagliari-Inter terminata 1-3 in rimonta per la sua squadra, ai microfoni di “Inter TV” ha parlato del suo gol realizzato contro la sua ex squadra.

GOL DELL’EX – Barella dopo Cagliari-Inter terminata 1-3, su “Inter TV” ha parlato del gol realizzato oggi contro la sua ex squadra scherzando sul suo stato d’animo: «Questo è uno dei campi più difficili della Serie A. All’inizio abbiamo faticato per fare il gol, però siamo riusciti a portare a casa il risultato. Gol alla mia ex squadra? È stato un momento di felicità smorzato da un po’ di dolore (ride, ndr). Ci saranno sempre i momenti difficili, dobbiamo continuare a fare quello che ci chiede il mister e in quello che siamo più bravi cioè vincere».