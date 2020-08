Barella: “Ci vediamo in finale! Fatto un altro...

Barella: “Ci vediamo in finale! Fatto un altro step dopo gli errori”

Barella è stato per l’ennesima volta fra i migliori in campo, con l’assist per il vantaggio di Lautaro Martinez. Al termine di Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 il centrocampista cagliaritano ha parlato della qualificazione alla finale di Europa League.

FINALE DA VINCERE! – Queste le parole di Nicolò Barella a Inter TV dopo Inter-Shakhtar Donetsk: «L’assist? Diciamo che è più facile quando hai questi attaccanti. Io li ho visti in mezzo, ho messo la palla e sono stati bravi a fare gol. Una grande Inter? Come ho detto sempre abbiamo dimostrato, dall’inizio della competizione, di essere una grande squadra. C’è voluto tempo, perché era un nuovo ciclo, ma dopo tanti errori che sono serviti a migliorare penso che abbiamo fatto un altro step. Ora ci vediamo in finale, saluto tutti i tifosi».