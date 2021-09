Barella: «Esordio in Champions League con l’Inter, momento incredibile!»

Barella è il protagonista del Matchday Programme ufficiale di Inter-Real Madrid, esordio in Champions League domani alle ore 21. Il centrocampista ricorda il suo debutto nella massima competizione UEFA, due anni fa nell’1-1 con lo Slavia Praga (con gol). Leggi qui l’intervista completa.

LA PRIMA VOLTA – Per Nicolò Barella c’è una partita speciale da quando è in nerazzurro: «Esordio in Champions League e primo gol con la maglia dell’Inter. A San Siro contro lo Slavia Praga ho provato emozioni fortissime, sentire tutto lo stadio esultare al gol è stato un momento incredibile che mi fa venire i brividi ancora oggi, una vera e propria iniezione di adrenalina. Marcelo Brozovic è una persona genuina, tra noi è nato un rapporto vero e sincero. In campo ci capiamo, mi aiuta tanto e io cerco sempre di dargli una mano».

Fonte: Matchday Programme Inter-Real Madrid