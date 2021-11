Barella e Dzeko, le condizioni dopo il cambio per infortunio in Milan-Inter

Nel derby Milan-Inter la sfortuna ha perseguitato i nerazzurri, che oltre all’1-1 con tanto rammarico hanno anche perso Barella e Dzeko per infortunio. Questa la prima diagnosi sui due giocatori sostituiti.

LE CONDIZIONI – Solo affaticamento muscolare per Nicolò Barella ed Edin Dzeko dopo Milan-Inter. Questo il primo responso della società sui cambi per infortunio dei due giocatori nel secondo tempo del derby. Condizioni quindi che non danno grosse preoccupazioni in vista della sosta, dove entrambi figurano fra i convocati delle rispettive nazionali. La speranza è che possano recuperare per il Napoli, partita che si giocherà domenica 21 alle ore 18. E, in aggiunta, che non vengano spremuti dalle rispettive nazionali (dando per scontato che rimarranno in gruppo). Oltre a Barella e Dzeko è uscito per qualche problema fisico anche Alessandro Bastoni (vedi articolo).