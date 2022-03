Barella: «Critiche? Non mi interessano. Contento per i due assist»

Nicolò Barella ha parlato al termine di Inter-Salernitana, finita 5-0 (qui il report). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

LIBERAZIONE – Nicolò Barella commenta con felicità la vittoria dell’Inter sulla Salernitana: «Avevamo bisogno di fare tanti gol, dato che nell’ultimo periodo stavamo creando tanto ma non riuscivamo a segnare. Per quanto riguarda le critiche non mi interessava quello che scrivevano i giornali, so quando faccio bene e quando faccio male. Sono contento oggi per i due assist, spero che il cammino sia ripartito. È una questione di periodi: ci sono periodi in cui ti riesce tutto, altri in cui non riesce niente, altri in cui la gamba va il doppio. Era un periodo non facile per me, non riuscivo ad aiutare al meglio la squadra e questo mi pesava. Spero che con oggi sia alle spalle questo periodo. Nell’ultimo periodo, col fatto che non mi riuscivano le cose che di solito mi riuscivano, avevo voglia di spaccare il mondo, e mi faceva solo del male e non del bene. Oggi sono riuscito ad essere incisivo come volevo, e sono contento. Lautaro Martinez? Giocare assieme ci ha aiutato tanto, ma ultimamente la connessione non stava andando benissimo (ride, ndr). Lautaro Martinez attacca sempre la profondità e io cerco di dargli quella palla. Edin, un po’ come Alexis e il Tucu, tende invece a venirci più incontro. Non è che proviamo queste giocate, ma succede che riescano meglio con lui. Assist preferito? Quello d’esterno è stato bello però lui ha fatto una bellissima giocata. Sono contento per lui, se lo meritava. Eravamo i due più criticati, più in difficoltà. Sono contento per lui, anche per Dzeko: è sempre importante che gli attaccanti riescano a segnare».