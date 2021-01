Barella: “Coppa Italia, vogliamo arrivare in fondo. Fiorentina forte”

Barella non sarà uno dei protagonisti da titolare di Fiorentina-Inter (vedi formazioni). In vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia il giocatore ha parlato nel prepartita su Inter TV.

PASSARE IL TURNO – Nicolò Barella presenta Fiorentina-Inter su Inter TV: «La Coppa Italia è una competizione importante, vogliamo provare ad arrivare in fondo e vincerla. La Fiorentina è una squadra forte, che sta ritrovando la forma giusta. Giocare in casa loro è sempre difficile, quindi sarà una partita tosta: cercheremo di vincerla, come tutte. Lo stimolo più importante è vincere oggi, non guardiamo quello che c’è dopo. Oggi è importante per noi e per il nostro cammino, cercheremo di fare bene».