Barella: «Compensati momenti un po’ strani, anche quelli miei difficili»

Anche Barella ha fatto benissimo stasera in Inter-Salernitana, dopo il roboante 5-0 che interrompe la serie negativa di gol e vittorie. Ecco come si è espresso a Inter TV nel finalmente felice post partita.

FESTA TANTO ATTESA – Così Nicolò Barella su Inter-Salernitana: «Sono contento se riesco ad aiutare come assist. Cerchiamo di compensare momenti un po’ strani di qualcuno e anche miei un po’ difficili. La vittoria ci mancava, non riuscivamo a fare gol. Ci sono periodi nel calcio, bene aver fatto gol che ci serve per la fiducia. Ci sono dei periodi dove non è solo una fase atletica ma che non gira la giocata, tanti elementi che fanno vivere un momento difficile. Però sento sempre la fiducia dei compagni e li ringrazio. La trasferta di Liverpool? È uno spettacolo giocare in quello stadio, come è stato per loro giocare qua. Possiamo provare a fare un’impresa ma dobbiamo stare tranquilli e tornare a essere quelli di prima».