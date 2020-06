Barella: “Centrocampo provato da tempo per Eriksen. Conte ci dice…”

Barella è stato il primo protagonista a essersi presentato a Inter TV dopo Inter-Sampdoria. Ecco come il giocatore ha commentato a caldo il match terminato da pochi minuti al Meazza, per la venticinquesima giornata di Serie A. Il numero 23 si è soffermato sul nuovo tipo di centrocampo, per inserire al meglio Eriksen.



RETTO ALLA FINE – Nicolò Barella parla al termine di Inter-Sampdoria su Inter TV: «Sicuramente eravamo un po’ stanchi, tutte e due le squadre, poi se arrivi un po’ in ritardo come intervento in questo calcio ci sta. Dovevamo provare a chiuderla prima, queste sono partite che devi chiudere. Portarle in bilico alla fine è pericoloso, però siamo stati bravi a soffrire da grande squadra e abbiamo vinto. Il nuovo centrocampo? Mi sono trovato bene. Comunque lo stiamo provando da tanto tempo, un’idea del mister per favorire Christian Eriksen. Io e chi gioca cerchiamo sempre di favorire lui tra le linee e fargli arrivare palloni, perché è quello che può inventare. Sofferenza finale? Il mister ce lo dice sempre: dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta. Non solo gli attaccanti ma tutti, perché abbiamo la possibilità di farlo con questo modulo. Dobbiamo trovare più fiducia per chiuderle prima».