Barella: «A Bologna deciso un episodio. L’Inter deve tirare fuori tutto!»

Nicolò Barella si presenta davanti alle telecamere dopo Bologna-Inter per commentare quanto accaduto allo Stadio Renato Dall’Ara. Il centrocampista nerazzurro analizza la prestazione e sprona l’ambiente in vista dei prossimi importanti impegni.

NULLA È FINITO – Nicolò Barella risponde alle domande di SportMediaset al termine di Bologna-Inter. Il centrocampista ribadisce un concetto importante: «Questa sconfitta lascia tanto amaro in bocca, perché secondo me è stata una partita equilibrata decisa da un episodio. Dispiace, perché in quella situazione dovevamo e potevamo fare meglio. Però allo stesso tempo il nostro campionato non è finito, siamo primi in classifica e ci stiamo giocando tutto. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a giocarci così tanto in una stagione, dobbiamo godercelo ma dobbiamo anche fare meglio».

Barella sprona l’Inter dopo la sconfitta di Bologna: c’è ancora tanto da dare!

IL MASSIMO – Nicolò Barella continua, lanciando un messaggio a tutto l’ambiente Inter: «La stanchezza è tanta perché ci sono tantissime competizioni e tantissime partite, però abbiamo lavorato tanto e abbiamo fatto di tutto per arrivare a giocarci tutto questo. Quindi in questo momento dobbiamo dare il massimo di quello che abbiamo e tirare fuori anche quello che non abbiamo».

A MENTE FREDDA – In conclusione, Barella dichiara: «Bisogna sempre rimanere tranquilli perché a caldo escono delle discussioni che non dovrebbero uscire. Bisogna sempre ragionare a mente fredda, domani lo faremo col mister che è il nostro leader. Inzaghi ci aiuterà sicuramente a capire quello che abbiamo sbagliato. Bisognerà pensare subito a una partita, quella contro il Milan, che ci toglierà energie fisiche e mentali. Se andrà bene ci porterà a giocarci un altro trofeo».