Barella: «Arnautovic? Nella comprensione del calcio fra i più forti!»

Barella commenta Inter-Lecce appena finita la partita, con l’intervista nell’immediato dopogara al canale tematico ufficiale della società. Il centrocampista ha chiuso il 2-0 e ringrazia Arnautovic per l’assist.



DI NUOVO IN GOL – Ci sono dei ringraziamenti per Nicolò Barella dopo Inter-Lecce: «L’abbraccio a Marko Arnautovic? Mi ha fatto un assist incredibile, ma non mi stupisco perché per la comprensione del calcio e il gioco spalle alla porta è uno dei giocatori più forti che ho visto. In teoria dovevo farlo io a lui, ma siamo contenti: questo campionato è lungo e abbiamo bisogno di tutti se vogliamo vincerlo. È sempre bello fare una vittoria dopo una sconfitta, per me immeritata perché abbiamo giocato la partita che dovevamo fare. Ci siamo disconnessi per quindici minuti, contro certe squadre si paga dazio. Risposta data alla Juventus? No, noi facciamo il nostro campionato. Abbiamo la bravura di essere primi, gli altri devono inseguire e cerchiamo di farlo al meglio».