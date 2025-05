Barella analizza: «PSG l’ha voluta più dell’Inter! Stanchezza non è alibi»

Nicolò Barella ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Nicolò Barella si è così pronunciato a Sky Sport nel post-partita di PSG-Inter: «C’è tanto dispiacere perché l’immagine che rimane cancella un po’ il percorso che abbiamo fatto. Nel calcio, come nella vita, rimangono solo le battute finali. Ma io sono orgoglioso di quanto fatto da questa squadra, sono super felice di far parte di questo gruppo che ha spinto al massimo negli ultimi anni. Oggi occorre fare i complimenti al PSG, che è stato molto determinato e ha voluto di più questa vittoria».

Barella sulle mancanze dell’Inter contro il PSG

L’ANALISI – Barella ha poi proseguito: «Purtroppo fa male, dispiace a tutti, ma il calcio è così. Gli schiaffi a volte arrivano, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di riportare l’Inter dove merita di stare. Negli ultimi anni abbiamo provato sempre a spingere al massimo, purtroppo non è arrivata una vittoria (in Europa, ndr.). Ma penso che la squadra debba essere orgogliosa di quanto fatto. La stanchezza non può essere una scusa in una partita come la finale di Champions League, piuttosto il dispiacere è che sembra che loro l’abbiano voluta di più. Oggi è mancato il cuore nella partita più importante».