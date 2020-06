Barella al 45′: “Tante partite in poco tempo....

Barella al 45′: “Tante partite in poco tempo. Inter, possiamo recuperare!”

Nicolò Barella al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco di Inter-Sampdoria, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato degli ultimi mesi e della possibilità di rimettersi in corsa per lo scudetto.

FINE PRIMO TEMPO – Nicolò Barella a fine primo tempo di Inter-Sampdoria ha detto la sua riguardo gli ultimi mesi e le partite che restano da giocare: «Sono stati mesi difficili, però non abbiamo mollato nulla. Il mister ci ha fatto lavorare tanto anche da casa. Aprire nuovi scenari vincendo questo? Ci sono tante partite in poco tempo, è difficile per tutti però vincendo questa partita possiamo recuperare il treno. Può succedere di tutto».